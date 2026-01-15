Bericht: Adeyemi unter genauer Beobachtung

Zuerst der vermeintliche Waffenskandal, dann sein unangemessener Auftrifft nach seiner Auswechslung bei Borussia Dortmunds 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach Mitte Dezember – Karim Adeyemi (23) hat in den vergangenen Wochen nicht gerade positive Eigenwerbung betrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Folge geht die ‚Bild‘ davon aus, dass sich der schnelle Offensivakteur keine weiteren Aussetzer mehr leisten darf. Zudem stehe Adeyemi „unter Beobachtung“, die Verantwortlichen werden sein Auftreten genau unter die Lupe nehmen.

Seine Verhandlungsposition hat Adeyemi nicht nur mit seinen Eskapaden geschwächt, sondern auch mit seinen jüngsten Darbietungen auf dem Platz. Seit November wartet er auf eine Torbeteiligung, zuletzt saß der deutsche Nationalspieler (elf Länderspiele) sogar zweimal von Beginn an auf der Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie geht es mit Adeyemi weiter? Er spielt eine starke Rückrunde und verlängert beim BVB Er spielt eine starke Rückrunde, wechselt aber im Sommer zu einem Topklub Er spielt eine schwache Rückrunde – Ausgang offen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Richtungsweisende Wochen

An der Strobelallee steht der Linksfuß noch bis 2027 unter Vertrag. Der BVB würde grundsätzlich weiterhin gerne mit Adeyemi verlängern, doch auch einige europäische Topklubs sind sich seines Potenzials bewusst, darunter Manchester United, der FC Arsenal und Tottenham Hotspur. Um sich alle Optionen offenhalten zu können, muss Adeyemi aber schleunigst wieder in die Spur finden.