Müllers bewusster Zukunftsplan

Thomas Müller lässt sich für nach der Karriere alle Optionen offen. Gegenüber ‚sport.de‘ betont der Offensivspieler, dass sowohl eine Karriere als Trainer oder Funktionär als auch eine Pause vom Profifußball zur Debatte stehen: „Natürlich mache ich mir manchmal an freien Abenden Gedanken, was danach kommt. Ich will mich nicht parallel auf Dinge vorbereiten, sondern danach bewusst die Vorbereitung auf nächste Schritte angehen – ob auf der Trainerbank, im Management oder etwas ganz anderes.“

Fest steht für den 36-Jährigen derweil, dass er auch im kommenden Jahr für die Vancouver Whitecaps die Fußballschuhe schnüren will. Mit den Kanadiern hat er es sensationell ins Halbfinale der MLS-Playoffs geschafft. Sollte Vancouver tatsächlich der große Wurf gelingen, würde das den ersten Titel der Vereinsgeschichte bedeuten.