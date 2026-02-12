Menü Suche
Koulibaly verlängert bei Al Hilal

von Lukas Weinstock - Quelle: alhilal.com
Kalidou Koulibaly mit ernster Miene @Maxppp

Kalidou Koulibaly setzt sein Abenteuer in Saudi-Arabien fort. Der 34-Jährige verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Al Hilal vorzeitig bis 2027. Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren schnürt sich der robuste Innenverteidiger für den Verein aus Riad die Schuhe.

AlHilal Saudi Club
Kalidou Koulibaly Stays with Al-Hilal Until 2027 🤩💙
Im Sommer 2023 war Koulibaly vom FC Chelsea in den Wüstenstaat gewechselt. Seine persönlich erfolgreichste Zeit hatte der 102-fache senegalesische Nationalspieler bei der SSC Neapel von 2014 bis 2022.

