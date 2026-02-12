Koulibaly verlängert bei Al Hilal

Kalidou Koulibaly setzt sein Abenteuer in Saudi-Arabien fort. Der 34-Jährige verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Al Hilal vorzeitig bis 2027. Seit mittlerweile zweieinhalb Jahren schnürt sich der robuste Innenverteidiger für den Verein aus Riad die Schuhe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer 2023 war Koulibaly vom FC Chelsea in den Wüstenstaat gewechselt. Seine persönlich erfolgreichste Zeit hatte der 102-fache senegalesische Nationalspieler bei der SSC Neapel von 2014 bis 2022.