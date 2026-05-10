Menü Suche
Kommentar 27
Bundesliga

FC Bayern: Kein Fortschritt bei Laimer

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Konrad Laimer dribbelt gegen PSG @Maxppp

Beim FC Bayern deutet weiterhin wenig auf eine Vertragsverlängerung von Konrad Laimer hin. Beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg sagte Sportvorstand Max Eberl am ‚Sky‘-Mikrofon: „Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen. Wir wollen mit Konni verlängern, das ist Fakt. Jetzt müssen wir irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des 28-jährigen Österreichers läuft noch bis 2027. Er soll ein Jahresgehalt von zwölf bis 15 Millionen Euro fordern, die Bayern wollen ihm so weiter aber nicht entgegenkommen. Sollte die Verlängerung nicht klappen, ist dem Vernehmen nach auch ein Verkauf in diesem Sommer nicht ausgeschlossen. Auch Uli Hoeneß hatte sich jüngst klar positioniert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (27)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
FC Bayern
Konrad Laimer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Konrad Laimer Konrad Laimer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert