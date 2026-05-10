FC Bayern: Kein Fortschritt bei Laimer

Beim FC Bayern deutet weiterhin wenig auf eine Vertragsverlängerung von Konrad Laimer hin. Beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg sagte Sportvorstand Max Eberl am ‚Sky‘-Mikrofon: „Es gibt zwei Standpunkte, die momentan nicht übereinander passen. Wir wollen mit Konni verlängern, das ist Fakt. Jetzt müssen wir irgendwie eine Brücke finden, was die Vorstellungen betrifft.“

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Der Vertrag des 28-jährigen Österreichers läuft noch bis 2027. Er soll ein Jahresgehalt von zwölf bis 15 Millionen Euro fordern, die Bayern wollen ihm so weiter aber nicht entgegenkommen. Sollte die Verlängerung nicht klappen, ist dem Vernehmen nach auch ein Verkauf in diesem Sommer nicht ausgeschlossen. Auch Uli Hoeneß hatte sich jüngst klar positioniert.