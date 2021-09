Hertha: Löwen zweifelt an Dárdais Einfluss

Eduard Löwen blickt mit Enttäuschung auf die Karrierestation Hertha BSC zurück. „Ich hatte bei Hertha eine sehr schwere Zeit. Ich glaube auch, dass ich sehr oft benachteiligt wurde“, so der Neuzugang des VfL Bochum gegenüber der ‚Sport Bild‘. Er macht sich so seine Gedanken: „Die Frage ist, wie viel der Trainer zu sagen hat. Ob es am Ende wirklich vom Trainer kommt?“

Soll heißen: Hertha-Trainer Pál Dárdai hat womöglich gar nicht nach seinem persönlichen Eindruck aufgestellt, sondern auf Ansage der Sportlichen Führung. „Ich kann nur sagen, dass der Trainer viel von mir gehalten hat – zumindest nach dem, was er zu mir persönlich gesagt hat“, merkt Löwen an. Bis zum Saisonende ist der 24-jährige Mittelfeldspieler an Bochum ausgeliehen, dann geht es formell nach Berlin zurück. An eine Zukunft dort glaubt Löwen aber offenbar selbst nicht.