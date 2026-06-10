Der Poker um Kennet Eichhorn ist wohl beendet. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird zeitnah eine offizielle Verkündung erwartet, wohin es den 16-Jährigen ziehen wird. Fest steht laut dem Bezahlsender: Der Rechtsfuß schließt sich Bayer Leverkusen an. FT kann diese Info bestätigen.

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Erst am gestrigen Dienstag wurde berichtet, dass Eichhorn nicht von Hertha BSC zum FC Liverpool wechseln und stattdessen in der Bundesliga landen wird. Dort hatte Bayer Leverkusen die besten Karten, aber auch Borussia Dortmund und RB Leipzig hatten sich noch Hoffnung auf den Zuschlag gemacht.

Bei der Hertha besitzt Eichhorn eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht bis neun Millionen Euro, hinzu kommt dem Vernehmen nach noch ein zweistelliger Millionenbetrag an Handgeld. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison war der Sechser Stammspieler bei der Hertha. In Leverkusen werde er einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.