Medien: BVB im Rennen um Kerkez

Borussia Dortmund zählt angeblich zu den zahlreichen Interessenten für Milos Kerkez. ‚Sky Sports‘ zufolge steht der 19-jährige Linksverteidiger unter BVB-Beobachtung. Leeds United, Leicester City, der AFC Bournemouth, Atlético Madrid und Lazio Rom seien ebenfalls aufmerksam geworden.

Kerkez steht noch bis 2026 bei Eredivisie-Klub AZ Alkmaar unter Vertrag, dort bewerte man den ungarischen Nationalspieler mit rund 20 Millionen Euro. Für nur zwei Millionen Euro war Kerkez vor knapp einem Jahr vom AC Mailand in die Niederlande gekommen.

Kommen zwei Linksverteidiger?

Die Italiener, bei denen der Linksfuß auf sechs Einsätze für die U19 gekommen war, besitzen bei einem potenziellen Wettbieten zwar ein Matching Right, allerdings habe Kerkez wenig Interesse an einer Milan-Rückkehr – womöglich wegen der geringen Aussicht auf Spielpraxis. In Dortmund könnte das anders sein.

Zwar hat Schwarz-Gelb in Person von Ramy Bensebaini (27/Borussia Mönchengladbach) schon einen Ersatz für den wahrscheinlichen Abgang von Raphaël Guerreiro (29) an der Angel, aber der Blick schweift weiter: Auch Alejandro Grimaldo (27/Benfica Lissabon) soll ein Kandidat sein.