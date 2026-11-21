Nahezu jeder Verantwortliche beim FC Bayern hat inzwischen seine Meinung zu Jamal Musiala kundgetan. Während Trainer Vincent Kompany und Sportvorstand Max Eberl darum bemüht sind, den 23-Jährigen zu schützen, nehmen Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen kein Blatt vor den Mund. Das Trio hatte sogar einen Gehaltsverzicht des Zehners ins Spiel gebracht.

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Haltet ihr die öffentlichen Aussagen der Bayern-Bosse für gerechtfetigt? Ja, mit den neuen Erkenntnissen verdient Musiala zu viel Nein, sie sollten ihn schützen und finanzielle Maßnahmen intern klären Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die etwas außer Kontrolle geratene Debatte sorgt auch bei der Spielergewerkschaft FifPro für Empörung, die die Interessensvertretung von 70.000 Profifußballern ist. In einem öffentlichen Brief kritisiert die Gewerkschaft die Bayern-Spitze scharf. Nachfolgend die Mitteilung im Wortlaut:

Brief der Spielergewerkschaft

„Die FIFPRO ist zutiefst besorgt über die wiederholten öffentlichen Äußerungen der Führung des FC Bayern München, in denen der Vertrag von Jamal Musiala nach seiner Rückkehr aus der Verletzungspause in Frage gestellt wird.

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Der Ehrenpräsident, der Geschäftsführer und der ehemalige Geschäftsführer des FC Bayern haben alle kurz nacheinander öffentlich Musialas Vertrag in Frage gestellt. Nach Ansicht der FIFPRO handelt es sich hierbei um eine koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben. Ein Verein vom Kaliber des FC Bayern sollte es besser wissen.

Der FC Bayern hat gegenüber Musiala eine Fürsorgepflicht. Im gesamten Profifußball kann Unsicherheit über die Zukunft eines Spielers dessen psychische Gesundheit belasten, insbesondere wenn er sich gerade von einer Verletzung erholt. Musialas Gesundheit und Zukunft zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte zu machen, verstärkt diesen Druck zusätzlich. Etwaige Bedenken bezüglich seines Vertrags sollten privat mit ihm und seinen Vertretern besprochen werden.

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Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden. Eine Verletzung oder ein Formtief gibt einem Verein keinen Grund, bereits vereinbarte Bedingungen neu zu verhandeln, genauso wenig wie eine Serie herausragender Leistungen einem Spieler automatisch ein Recht auf eine Gehaltserhöhung einräumt. Vereine, Ligen und Spielervereinigungen haben sich auf FIFA-Ebene darauf geeinigt, dass vertragliche Stabilität ein Kernprinzip des Sports ist. Sie schützt Vereine ebenso wie Spieler.

Die FIFPRO steht hinter Jamal Musiala und allen Spielern, die ihre Verpflichtungen einhalten. Wir erwarten von ihren Arbeitgebern, dass sie dies ebenfalls tun.“