Immobile vor Paris-Wechsel

Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile wechselt offenbar in die französische Ligue 1. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist ein Transfer zum Paris FC in trockenen Tüchern. Nur noch Medizincheck und Unterschrift fehlen.

Der 35-jährige Stürmer verlässt somit nach nur einem halben Jahr den FC Bologna schon wieder. Dort wurde Immobile aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht glücklich (neun Spiele, null Tore). Dass in ihm eigentlich ein Torjäger steckt, bewies der italienische Europameister von 2021 während seiner Zeit bei Lazio Rom und auch in der vergangenen Saison bei Besiktas aber zur Genüge. Bei der Pariser Red Bull-Filiale soll Immobile nun mithelfen, den Abstieg zu verhindern.