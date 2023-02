Hudson-Odoi lässt Zukunft offen

Hinter Callum Hudson-Odois Rückkehr zum FC Chelsea steht scheinbar noch ein kleines Fragezeichen. Im Interview mit ‚Sky Sports‘ erklärt der aktuell an Bayer Leverkusen verliehene 22-Jährige: „Ich habe in letzter Zeit nicht viel mit ihnen gesprochen. Ich bin nicht dort, also kann ich zu den ganzen Transfers nichts sagen. Am Ende des Tages bin ich auf den Verein hier fokussiert und versuche, so viel es geht hier zu helfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Was auch immer in der Zukunft passiert, ich weiß es nicht. Alles, was ich machen kann, ist den Fokus auf das zu legen, was hier passiert“, ergänzt Hudson-Odoi. Vor wenigen Wochen berichtete ‚Sky‘, dass ein Wechsel am Saisonende zurück zu den Blues als sicher gilt. In London steht der junge Engländer noch bis 2024 unter Vertrag. Bei Bayer kommt der Flügelstürmer in bislang 20 Pflichtspielen auf einen Treffer und einen Assist.

Lese-Tipp

Bericht: Chelsea kontaktiert Potter-Ersatz