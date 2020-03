Chelsea: Willian würde bei Bedarf weiterspielen

Willian würde nach seinem Vertragsende am 30. Juni weiterhin für den FC Chelsea auflaufen, falls die Premier League-Saison dann noch nicht beendet ist. „Wenn ich in diesen Monaten an diesen Terminen spielen müsste, wäre es für mich kein Problem, die Saison auf diese Weise zu beenden. Es wäre dem Klub gegenüber loyal, so wie sie es bei mir immer waren“, teilte der 31-Jährige auf Anfrage von ‚Esporte Interativo‘ in einem Facebook-Livechat mit.

„Ohne Zweifel werde ich wie immer bereit sein, das Beste für meinen Klub zu geben. Unabhängig von meiner Vertragssituation“, führte Willian weiter aus. Der Offensivspieler wird aufgrund seines auslaufenden Kontrakts von zahlreichen Klubs umworben. Unter anderem wird auch der FC Bayern München mit dem Brasilianer in Verbindung gebracht.