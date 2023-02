PSG-Trainersuche: Gerüchte um Gerrard

Der Trainerstuhl von Christophe Galtier bei Paris St. Germain wackelt gewaltig. Sollte gegen den FC Bayern am 8. März im Achtelfinalrückspiel der Champions League Schluss sein, ist für das Starensemble vom Eiffelturm nur noch ein Titel in dieser Saison drin: Der Gewinn der Meisterschaft. Für den Scheichklub das absolute Minimalziel.

Bei PSG werden daher mögliche Nachfolger für den immer glückloser agierenden Galtier unter die Lupe genommen. Wie der ‚Scottish Daily Express‘ berichtet, ist inzwischen auch der Name von Steven Gerrard in der Pariser Führungsetage gefallen. Dem Bericht zufolge sieht man im 42-Jährigen eine „hochkarätige Persönlichkeit“, die zum Anspruchsdenken in der französischen Hauptstadt passt.

PSG: Campos auf dem Prüfstand

Gerrards Engagement bei PSG käme mit Blick auf den jüngsten Misserfolg bei Aston Villa durchaus überraschend. Beim Klub aus Birmingham wurde die Liverpool-Legende Ende Oktober entlassen, nachdem aus den ersten zwölf Ligaspielen nur zwei Siege eingefahren werden konnten. Am Erfolg aus seiner Zeit bei den Glasgow Rangers konnte Gerrard bei den Villans nicht anknüpfen.

Gerüchte um Tuchel & Mourinho

Deutlich mehr internationale Erfahrung weist unter anderem José Mourinho auf. The Special One wurde nach FT-Informationen kürzlich von Sportdirektor Luis Campos kontaktiert und nach seiner Verfügbarkeit gefragt.

Ebenso denkt man bei PSG an eine Rückholaktion von Thomas Tuchel. Mit dem Ex-Bundesligacoach an der Seitenline erreichte man in der Saison 2019/20 das CL-Finale und holte im selben Jahr vier weitere Titel. Dem Vernehmen nach gibt es in Paris nach wie vor einige Tuchel-Befürworter.