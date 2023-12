Bayer 04: Boniface kam auch wegen Wirtz

Victor Boniface hat Einblick in seinen Wechsel zu Bayer Leverkusen im vergangenen Sommer gegeben. Gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘ sagt der 22-jährige Mittelstürmer, dass ihm Spielmacher Florian Wirtz im direkten Duell in der Europa League fasziniert habe. Boniface: „Als mein Berater mir vom Bayer-Interesse berichtete, war für mich sofort klar, dass ich wahnsinnig gerne mit ihm in einer Mannschaft spielen würde.“

Wirtz sei „ein brillanter Fußballer, ein Magier“ auf dem Feld. Und tatsächlich läuft das Zusammenspiel zwischen dem deutschen Nationalspieler und Sturmkante Boniface bisher herausragend. Großen Anteil daran hat auch Trainer Xabi Alonso, über den der Nigerianer sagt: „Er hat unter drei der wohl besten Trainer gespielt: José Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola. Wie diese Trainer ist er ein Stratege, der das Spiel bis in die kleinste Facette versteht.“