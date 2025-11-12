Menü Suche
2. Bundesliga

Farke-Sohn im Bundesliga-Fokus

von Daniel del Federico - Quelle: Sport Bild
Daniel Farke während seiner Zeit bei Norwich City @Maxppp

Mittelfeldspieler Luis Engelns hat mit seinen Leistungen beim SC Paderborn in dieser Saison auf sich aufmerksam gemacht. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ haben einige Erstligisten den 18-Jährigen auf dem Zettel.

Der Sohn von Daniel Farke stammt aus dem Paderborner Nachwuchs und absolvierte in dieser Spielzeit bereits 13 Pflichtspiele für die Profis. Engelns steht beim Tabellenführer der zweiten Liga noch bis 2027 unter Vertrag.

