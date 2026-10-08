Ibrahim Maza (20) kann sich eine Verlängerung bei Bayer Leverkusen offenbar grundsätzlich vorstellen. Einem neuen Deal steht der Kreativspieler offen gegenüber, berichtet ‚Sky‘. Die Gespräche sind bereits angelaufen.

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Maza war 2025 für zwölf Millionen Euro von Hertha BSC zum Werksklub gewechselt und entwickelte sich dort seitdem prächtig weiter. Das Potenzial des 24-fachen algerischen Nationalspielers bleibt zahlreichen Topklubs nicht verborgen.