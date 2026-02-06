100 Millionen: Juves Transferziel Nummer eins

Juventus Turin möchte sich im Sommer prominent verstärken. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Sandro Tonali das Interesse der Bianconeri geweckt und ist zum Wunschtransfer aufgestiegen.

Sollte Newcastle United die Champions League verpassen, könnten die Chancen der Alten Dame auf eine Verpflichtung des Italieners steigen. Dem Vernehmen nach fordern die Magpies allerdings mindestens 100 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler.

Der 25-Jährige ist in Nordengland absoluter Stammspieler und Leistungsträger im Zentrum. Tonali spielt seit 2023 für Newcastle, musste aber zwischenzeitlich aufgrund eines Wettskandals aussetzen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028.