Kommentar 3
FT-Kurve Bundesliga

Bayern weiter im Fernandes-Rennen | Ancelotti ordnet Alonso-Aus ein

Bruno Fernandes wird erneut mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Ex-Real-Coach Carlo Ancelotti nennt Gründe, warum für seinen Nachfolger Xabi Alonso so schnell schon wieder Schluss war. Die FT-Presseschau am Freitag.

von Fabian Ley
1 min.
PS mit Bruno Fernandes, Xabi Alonso und Carlo Ancelotti @Maxppp

Neue Bayern-Gerüchte um Fernandes

Schon seit langer Zeit zählt Bruno Fernandes bei Manchester United zu den absoluten Leistungsträgern. Ungeachtet dessen wird der 31-Jährige immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Im Dezember verriet der Spielmacher, dass United ihn schon im Sommer gerne verkauft hätte. Ein astronomisches Angebot von Saudi-Klub Al Hilal lehnte Fernandes im Juni aber ab. Folgt ein Jahr später der Abschied?

Laut einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ sind die Red Devils bereit, den Portugiesen abzugeben, um den Umbau des Mittelfelds voranzutreiben. Dem Online-Portal zufolge bekunden neben saudischen Vereinen auch Paris St. Germain und der FC Bayern Interesse an Fernandes, dessen Vertrag noch bis 2027 datiert ist. Bereits häufiger machten Gerüchte um die Münchner und den technisch versierten Rechtsfuß die Runde, nun wird der Offensivstar erneut beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Ancelotti erklärt schnelles Alonso-Aus

Im Mai übernahm Carlo Ancelotti die brasilianische Nationalmannschaft, nachdem er zuvor lange das Starensemble von Real Madrid trainiert hatte. Weiterhin unter seinen Fittichen hat der 66-jährige Coach Seleção- und Real-Superstar Vinicius Junior (25), der sich seinerseits in Madrid nicht mit Ancelotti-Erbe Xabi Alonso grün wurde. Nun hat Ancelotti erklärt, warum sein Nachfolger bei den Königlichen so schnell gehen musste.

In einem Interview mit ‚Movistar‘ sagt Don Carlo über Alonso: „Er hatte Schwierigkeiten. Die Fähigkeit, sich anzupassen, ist ein sehr wichtiger Bestandteil der Arbeit eines Trainers. Und der Versuch, eine Atmosphäre neu zu schaffen, braucht Zeit, die man nicht immer aufbringen kann.“ Bereits nach nur rund einem halben Jahr hatte Alonso am 12. Januar seinen Posten bei den Madrilenen räumen müssen. Seitdem darf Álvaro Arbeloa auf der Trainerbank Platz nehmen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
