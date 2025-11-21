Nach schwerer Verletzung: Martínez vor Comeback

Die Leidenszeit von Lisandro Martínez neigt sich dem Ende entgegen. Ruben Amorim bestätigte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Everton (Montag, 21 Uhr), dass der argentinische Verteidiger zeitnah wieder im Kader von Manchester United stehen könnte. Der 27-Jährige fällt seit Februar mit einem Kreuzbandriss aus, stieg aber in der vergangenen Woche wieder ins Mannschaftstraining ein.

Amorim bremste allerdings die Erwartungen beim Rückkehrer: „Wir müssen vorsichtig sein. Er wird in den ersten Minuten zu kämpfen haben, aber er ist eindeutig in einer besseren Verfassung als noch vor zwei Wochen.“ Martínez war im Sommer 2022 von Ajax Amsterdam zu den Red Devils gewechselt, bestritt seitdem aber nur 91 Pflichtspiele. Der 1,75 Meter große Argentinier hat seit seinem Transfer auf die Insel immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.