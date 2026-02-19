BVB arbeitet an fünf wichtigen Deals

Karim Adeyemi (24)

Die Gespräche mit dem Flügelspieler gestalten sich kompliziert, da sich Star-Berater Jorge Mendes für die BVB-Bosse als harter Verhandlungspartner erweist. Adeyemi liegt ein konkretes Angebot des Vereins vor – allerdings ohne die gewünschte Ausstiegsklausel. Zwar würde der BVB den 2027 auslaufenden Vertrag des gebürtigen Münchners gerne verlängern, jedoch nicht unter allen Umständen. Zu unbeständig sind Adeyemis Leistungen auf dem Platz, zu oft fiel er zuletzt neben dem Spielfeld negativ auf.

Emre Can (32)

Das Arbeitspapier des Dortmunder Kapitäns endet im Sommer. In der laufenden Saison kann sich Can aufgrund von langwierigen Adduktorenproblemen nicht für eine Verlängerung empfehlen. Beim BVB schätzt man seinen Wert in der Kabine, auch Trainer Niko Kovac ist ein großer Fan des Routiniers. Ob das für einen neuen Vertrag reicht, wird sich zeigen.

Felix Nmecha (25)

Der deutsche Nationalspieler ist bei der Borussia aktuell der Mann der Stunde. Seit Wochen performt Nmecha auf höchstem Niveau, auch in der Champions League legte er unter der Woche wieder einen starken Auftritt hin.„ Er ist immer wieder in der Lage, Spielsituationen aufzulösen, gerade gegen einen Gegner wie Atalanta, der sehr mannorientiert spielt. Da braucht es Spieler, die Eins-gegen-Eins-Situationen lösen, die Räume kreieren, die dann noch mal Überzahlsituationen schaffen. Da hat Felix heute richtig viel bewirkt“, fand Sportdirektor Sebastian Kehl.

Der Vertrag des athletischen Mittelfeldakteurs läuft 2027 aus. Der BVB wäre gut beraten, angesichts des großen Interesses - vor allem aus der Premier League - zeitnah Nägel mit Köpfen zu machen. Das hat Kehl offenbar auch vor. „ Ich mache meine Hausaufgaben, machen Sie sich keine Sorgen“, so der 46-Jährige mit Blick auf anstehende Verhandlungen mit der Nmecha-Seite.

Nico Schlotterbeck (26)

Die Gespräche mit dem Abwehr-Boss ziehen sich bereits seit Monaten. Die einzig ernstzunehmende Spur führt dem Vernehmen nach zu Real Madrid, weshalb es zuletzt hieß, dass sich Schlotterbeck zwischen den Königlichen und dem BVB entscheidet. Berichte über eine Deadline Mitte März widerlegte Kehl unlängst. Am Rheinlanddamm, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht, soll der spielstarke Linksfuß zum Kapitän aufsteigen und zur Identifikationsfigur werden. Ein Verlust wäre daher sowohl sportlich als auch imagemäßig ein echter Nackenschlag.

Julian Brandt (29)

Mit dem kreativen Offensivakteur befindet sich der BVB ebenfalls in Verhandlungen. „Ich lasse mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Zeit. Aber das wird jetzt kein Thema bis Juni, Juli. Das ist nicht meine Art. Aber es ist eine Grundsatzentscheidung und die muss gut durchdacht sein“, sagte Brandt Anfang Februar. Sollte er sich für eine Verlängerung des auslaufenden Konktrakts entscheiden, muss der gebürtige Bremer Gehaltsabstriche in Kauf nehmen. Nach eigener Aussage dürfte eine endgültige Entscheidung nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.