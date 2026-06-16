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Offiziell Ligue 1

Toppmöller übernimmt beim RC Lens

Nach seinem Aus bei Eintracht Frankfurt setzt Dino Toppmöller seine Karriere in Frankreich fort. Toppmöller unterschreibt beim Vizemeister RC Lens.

von David Hamza
1 min.
Dino Toppmöller coacht die SGE @Maxppp

Dino Toppmöller kehrt zurück an die Seitenlinie zu. Der 45-Jährige heuert beim RC Lens an. Toppmöller, der fließend Französisch spricht, unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

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Der Ligue 1-Klub suchte einen Nachfolger für Pierre Sage, der bei Crystal Palace die Nachfolge von Oliver Glasner antritt. Mit Lens hatte Sage in der abgelaufenen Saison Platz zwei erreicht und den nationalen Pokal gewonnen.

Toppmöller musste Mitte Januar seinen Posten bei Eintracht Frankfurt räumen. Die SGE hatte er seit der Saison 2023/24 trainiert. Neben Lens waren auch der AC Mailand, Crystal Palace und Vereine aus Saudi-Arabien an Toppmöller interessiert. Spuren innerhalb der Bundesliga verliefen im Sande.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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