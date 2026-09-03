Dass Tomas Cvancara und Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer getrennte Wege gehen wollen, war von allen Seiten offen kommuniziert worden. Nun steht der Abnehmer fest: Den 26-Jährigen zieht es zurück nach Tschechien zum Erstligisten FC Hradec Kralove. Es handelt sich dem Vernehmen nach um ein reines Leihgeschäft ohne Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Votroci hlásí posilu do útoku 💪

Z německé Borussie Mönchengladbach přichází na roční hostování reprezentační útočník TOMÁŠ ČVANČARA 🤩



Tisková zpráva 👉 https://t.co/WqWj1NaymH pic.twitter.com/udahaMsLpf — FC Hradec Králové (@FCHradec) September 3, 2026

Cvancara verbrachte bereits die vergangene Saison leihweise in der Türkei bei Antalyaspor sowie in Schottland bei Celtic Glasgow. Bei keinem der beiden Klubs konnte der achtfache tschechische Nationalspieler jedoch nachhaltig überzeugen.

In gewohnter Umgebung soll der Knoten nun wieder platzen. Vor seinem Wechsel nach Mönchengladbach erzielte Cvancara in der heimischen Chance Liga für Sparta Prag zwölf Tore in 23 Partien. Bei den Fohlen steht der Mittelstürmer noch bis 2028 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportchef Rouven Schröder zeigt sich zufrieden mit dem Deal: „Wir sind froh, dass wir mit Tomas eine Lösung gefunden haben. Wir haben klar kommuniziert, dass er in dieser Saison in unseren Kaderplanungen keine Rolle spielt. Wir hoffen, dass es ihm nun hilft, dass er in einem bekannten Umfeld in seiner Heimat sportlich wieder zurück in die Spur findet. Für diesen Schritt hat auch Tomas ein großes Invest gezeigt. Nun wünschen wir ihm alles Gute und eine verletzungsfreie Saison.“