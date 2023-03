Werder-Quartett kehrt zurück

Das Lazarett des SV Werder Bremen lichtet sich. Wie Trainer Ole Werner in einer Medienrunde verkündete, kehrten am heutigen Dienstag Kapitän Marco Friedl, Leonardo Bittencourt und Christian Groß nach überstandener Krankheit sowie Manuel Mbom, der an Wadenproblemen litt, ins Teamtraining zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Für uns ist es wichtig, dass die Jungs jetzt die Zeit haben, ihre Rückstände aufzuholen. Wir hoffen, dass sie gegen Hoffenheim wieder eine Option sein können, wofür die körperliche Rückmeldung der Jungs entscheidend ist“, erklärte der 34-Jährige.

Lese-Tipp

Bericht: VfB-Team zweifelt an Labbadia