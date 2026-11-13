Loris Karius sollte zur neuen Saison die neue Nummer zwei des FC Bayern werden. Dieser Meinung sind in einer entsprechenden FT-Umfrage 46 Prozent der Teilnehmenden. Bernd Leno (34/FC Fulham) belegt mit 29 Prozent Rang zwei, für Bayerns präferierte Lösung Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) sind nur 25 Prozent.

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Welcher dieser Keeper würde am besten zum FC Bayern passen? Oliver Baumann Bernd Leno Loris Karius Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Mit dem höchstwahrscheinlichen Karriereende von Manuel Neuer (40) im Sommer wird Jonas Urbig (23) zur Nummer eins beim Rekordmeister aufsteigen. Gesucht wird ein erfahrener Backup für den DFB-Keeper-