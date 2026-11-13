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FT-Kurve Bundesliga

Klare Meinung: Karius zu Bayern

von Lukas Hörster
Loris Karius steht im Tor von Schalke 04 @Maxppp

Loris Karius sollte zur neuen Saison die neue Nummer zwei des FC Bayern werden. Dieser Meinung sind in einer entsprechenden FT-Umfrage 46 Prozent der Teilnehmenden. Bernd Leno (34/FC Fulham) belegt mit 29 Prozent Rang zwei, für Bayerns präferierte Lösung Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) sind nur 25 Prozent.

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Welcher dieser Keeper würde am besten zum FC Bayern passen?
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Mit dem höchstwahrscheinlichen Karriereende von Manuel Neuer (40) im Sommer wird Jonas Urbig (23) zur Nummer eins beim Rekordmeister aufsteigen. Gesucht wird ein erfahrener Backup für den DFB-Keeper-

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