Sickinger nach Sandhausen

Der SV Sandhausen hat den nächsten Sommer-Neuzugang an Land gezogen. Vom 1. FC Kaiserslautern wechselt Carlo Sickinger ablösefrei zum Zweitligisten. Der 23-jährige defensive Mittelfeldspieler ist nach Christian Kinsombi, Patrick Drewes und Cebio Soukou der vierte Neuzugang am Hardtwald.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sandhausen-Trainer Gerhard Kleppinger sagt: „Mit Carlo werden wir in der Defensive noch variabler. Er kann sowohl auf der Sechs als auch in der Dreier- oder Vierer-Abwehrkette spielen und gibt uns so viele Möglichkeiten ihn einzusetzen. Er ist fußballerisch sehr gut ausgebildet und war in der 3. Liga bereits Führungsspieler, das spricht für seine Einstellung.“