Bayern-Comeback: Musiala nennt Zeitplan

Jamal Musiala hat sich zum Zeitplan seiner Rückkehr geäußert. Beim Neujahrsbesuch des Fanklubs Red Bull Taubenbach erklärte der Offensivstar, dass er „in den kommenden Wochen“ mit seinem Comeback für den FC Bayern rechne. Das Testspiel gegen RB Salzburg am Dienstag (15 Uhr) komme für den 22-Jährigen aber noch zu früh. Musiala hatte sich bei der Klub-WM im Sommer einen Wadenbeinbruch zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Bayern-Coach Vincent Kompany erklärte Mitte Dezember, dass der wendige Rechtsfuß im Laufe des Januars seine ersten Spielminuten erhalten soll. Musiala selbst hätte am liebsten bereits im Dezember wieder auf dem Platz gestanden: „Es ist ja nicht nur meine Entscheidung. Wäre es meine Entscheidung, hätte ich letzten Monat schon gespielt. Wir gucken einfach, dass ich gut reinkomme und nicht Angst habe.“