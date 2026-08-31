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Bundesliga

Kaderlücke geschlossen: Bayer zahlt 37,5 Millionen

Bayer Leverkusen schlägt auf dem Transfermarkt zu. Wunschspieler Guéla Doué befindet sich im Anflug.

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Guéla Doué im Zweikampf mit Derry Scherhant @Maxppp

Bayer Leverkusen schließt eine wichtige Kaderlücke. Rechtsverteidiger Guéla Doué (23) von Racing Straßburg steht kurz vor einem Wechsel zum Werksklub, berichtet Fabrizio Romano.

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Dem Transferinsider zufolge hat sich der Bundesligist mit dem Ligue 1-Vertreter auf ein Gesamtpaket in Höhe von 37,5 Millionen Euro inklusive Boni verständigt. Der ivorische WM-Fahrer hatte zuvor schon grünes Licht gegeben.

Zeitnah wird sich Doué auf den Weg nach Leverkusen machen. Bayer-Chefcoach Carles Martínez darf sich über eine neue rechte Flanke freuen. Denn für die Offensive steht die Rückkehr von Moussa Diaby (27) an. Der Ex-Leverkusener wird für 30 Millionen Euro von Al Ittihad zurückgeholt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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