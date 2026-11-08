Kanes Liebeserklärung an den FC Bayern

Harry Kane (33) schwebt nach der Auszeichnung mit dem Ballon d’Or und der Vertragsverlängerung beim FC Bayern München auf Wolke sieben. Das erklärt der englische Torjäger im Interview mit ‚Telefoot‘: „Wie man sieht, genieße ich meine Zeit bei diesem Verein wirklich sehr. Das zeigt sich in meiner Spielweise und daran, dass ich Tore schieße. Es ist ein echtes Privileg, sich geschätzt zu fühlen, und ich habe fest vor, noch lange hier zu bleiben.“

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Die Wahl zum besten Fußballer der Welt habe er seiner harten Arbeit zu verdanken und auch dem Wechsel zum deutschen Rekordmeister. Diesen Preis zu gewinnen, übertreffe alles, was der Torjäger sich jemals hätte vorstellen können: „Ich wollte einfach nur ein guter Fußballer werden, und dann habe ich mich im Laufe der Zeit nach und nach verbessert. Seit meiner Ankunft in München habe ich einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Heute bin ich in der besten Form meines Lebens. Ich hoffe, dass ich bis zum Schluss mein Bestes geben kann.“