VfB: Großer Trumpf bei El Khannouss

Durch seine überragenden Leistungen hat sich Bilal El Khannouss längst ins Blickfeld zahlreicher zahlungskräftiger Klubs gespielt. Newcastle United ist der erste, der ernsthaft Interesse am 21-jährigen Shootingstar zeigt. Für eine Verpflichtung müssten die Magpies im Sommer allerdings tief in die Tasche greifen.

Denn spätestens dann wird El Khannouss fest dem VfB Stuttgart gehören. Noch hat die Kaufpflicht nicht gegriffen. Da der Rechtsaußen unter Sebastian Hoeneß gesetzt ist, ist es aber nur noch eine Frage der Zeit, bis die Schwaben Vollzug vermelden können. Zwischen 19 und 25 Millionen Euro wird El Khannouss kosten, zur Not kann der VfB den Rechtsfuß auch per Kaufoption verpflichten.

Woltemade 2.0?

In jedem Fall wird sich der marokkanische Nationalspieler an den Bundesligisten binden – auch, wenn ihm in der Bundesliga dem Vernehmen nach die Intensität fehle und er schon wieder mit einem Abschied liebäugeln soll. Wie die ‚Bild‘ berichtet, gilt der Anschlussvertrag bis 2030. Fast noch wichtiger für die Stuttgarter: Dieser soll keine Ausstiegsklausel beinhalten. Somit dürfte der VfB – genau wie bei Nick Woltemade (23) – den Verkaufspreis frei verhandeln. Für den DFB-Stürmer hat Newcastle am Ende 75 Millionen Euro gezahlt.

Wie viel El Khannouss am Ende einbringen wird, ist noch unklar. Fest steht aber schon jetzt, dass Sportvorstand Fabian Wohlgemuth & Co. im vergangenen Sommer ein weiterer Top-Transfer gelungen ist. Wie lange El Khannouss in Bad Cannstatt bleibt, hängt auch vom sportlichen Erfolg ab. Aktuell liegt der VfB in der Bundesliga auf Rang sechs.