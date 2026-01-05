Vertreter vor Ort: Sturm-Juwel nach Wolfsburg?

Der VfL Wolfsburg sucht weiterhin nach einem neuen Stürmer. Nach Informationen des ‚kicker‘ beschäftigen sich die Wölfe dabei intensiv mit Yassir Zabiri. Demzufolge reiste eine Delegation um Geschäftsführer Peter Christiansen, Sportdirektor Pirmin Schwegler und Aufsichtsrat Diego Benaglio am gestrigen Sonntag nach Portugal, um das Spiel des 20-Jährigen mit dem FC Famalicão zu sehen.

Famalicão verlor das Spiel mit 0:1, zudem gelang es Zabiri nicht, die VfL-Verantwortlichen zu überzeugen. Stattdessen sei der Eindruck gereift, dass der marokkanische U20-Nationalspieler nicht der gesuchte Mann ist, der dem Werksklub direkt weiterhelfen kann. Die Suche läuft also weiter, da sich angesichts der Verletzung von Jonas Wind (26/Oberschenkel) und der Afrika Cup-Teilnahme von Mohammed Amoura (25) mit Dzenan Peijcinovic (20) nur ein gelernter Torjäger im Wolfsburger Kader befindet.