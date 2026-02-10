Schalke vermeldet Kreuzbandriss

Bittere Nachricht für den FC Schalke 04 und Paul Pöpperl. Wie der Zweitligist mitteilt, zog sich der 22-jährige Mittelfeldspieler am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss zu. Im Verlauf der Woche muss sich Pöpperl für einen Eingriff am betroffenen Knie unters Messer legen. „Die Diagnose ist unglaublich bitter. Wir werden Paul in den kommenden Wochen eng begleiten und ihn bestmöglich auf dem Weg zur Genesung unterstützen“, wird Direktor Profifußball Youri Mulder in der Klubmitteilung zitiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Emil Höjlund (21) hat eine Operation schon hinter sich. Der 1,92 Meter große Mittelstürmer wurde erfolgreich an der linken Achillessehne operiert. Höjlund plagten in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme an besagter Stelle. Seit dem 4. Spieltag kam der Angreifer deshalb nicht mehr zum Einsatz.