Einigung: Augsburg bedient sich bei ManCity

Der FC Augsburg wollte dem Kader noch unbedingt einen zweikampfstarken zentralen Verteidiger hinzufügen. Fündig wurden die Fuggerstädter auf der Resterampe von Manchester City.

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Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Juma Bah aus Manchester ausgeliehen. Mündlich habe man sich bereits auf den Transfer verständigt. Lediglich die Formalitäten sowie der Medizincheck stehen noch aus. Der Deal beinhaltet zudem eine 20 Millionen Euro schwere Kaufoption.

Bah lagen auch Angebote aus Italien und Spanien vor, der siebenfache Nationalspieler von Sierra Leone entscheidet sich aber für die bayrischen Schwaben. City hatte den 20-Jährigen vor eineinhalb Jahren von Real Valladolid verpflichtet, zum Einsatz kam er für City aber noch nicht. In der vergangenen Spielzeit war Bah als Leihspieler beim OGC Nizza aktiv und sammelte 41 Pflichtspiele.