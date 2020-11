Liverpool hält Kontakt zu Thiaw

Der FC Liverpool steht nach wie vor mit Innenverteidiger Malick Thiaw vom FC Schalke 04 in Kontakt. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ lässt der englische Meister der vergangenen Saison das 19-jährige Nachwuchstalent regelmäßig von Scouts beobachten. Bereits im März hatte es erste Gerüchte um das Interesse der Reds am in Düsseldorf geborenen Finnen gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor kurzem verlängerten die Königsblauen den Vertrag mit Thiaw bis 2024. Eine Ausstiegsklausel existiert nicht. Sein Profidebüt gab der 1,91 Meter große Abwehrspieler in der zurückliegenden Spielzeit. Am vergangenen Freitag erzielte er im Spiel gegen den VfB Stuttgart (1:1) sein erstes Bundesliga-Tor.