„Traum Bundesliga“: Augsburg holt Onoda

von Dominik Sandler - Quelle: fcaugsburg.de
Benjamin Weber ist seit 2023 Geschäftsführer Sport beim SC Paderborn

Der FC Augsburg hat sich mit einem hoffnungsvollen japanischen Talent verstärkt. Von Cerezo Osaka wechselt Ryota Onoda in die Fuggerstadt und wird dort zunächst über die zweite Mannschaft an den Profifußball herangeführt. Der 18-jährige Stürmer unterschreibt bis 2030.

„Ryota Onoda war eine Woche bei uns im Probetraining und dabei sich aufmerksam gemacht. Er bringt viel Talent mit und wir sind überzeugt, dass er in diesem Umfeld die nächsten Entwicklungsschritte gehen kann“, so Sportdirektor Benni Weber. Onoda selbst freut sich über den Wechsel: „Es war schon immer mein Traum, in Deutschland zu spielen und dort irgendwann den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Deshalb bin ich sehr glücklich und stolz, künftig für den FC Augsburg aufzulaufen.“

veröffentlicht am
