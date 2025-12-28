Fortuna trifft Trainer-Entscheidung

Fortuna Düsseldorf hält an Markus Anfang fest. Der Zweitligist bestätigt gegenüber der ‚Rheinischen Post‘, dass der Cheftrainer im Amt bleibt. Zu dieser Entscheidung sei der neue Sportvorstand Sven Mislintat in den vergangenen Tagen gekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (11:10 Uhr): Mittlerweile hat Mislintat selbst die Katze aus dem Sack gelassen. „Die Leistungen der letzten Spiele, die Arbeit von Markus Anfang auf und neben dem Trainingsplatz und die Gespräche haben gezeigt, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind, um aus der schwierigen Phase wieder rauszukommen“, wird der Sportboss auf der Vereinswebsite zitiert.

Anfang hatte erst im Oktober die Nachfolge des entlassenen Daniel Thioune angetreten, konnte die Fortuna aber auch nicht aus der Krise führen. Unter dem 51-jährigen gebürtigen Kölner holten die Düsseldorfer gerade mal sieben Punkte aus neun Zweitliga-Partien. Trotzdem glaubt Mislintat offenbar weiterhin an eine Kehrtwende unter Anfang – womöglich spielen aber auch finanzielle Gründe eine Rolle.