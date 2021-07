Barças Plan bei Griezmann | Atlético noch im Spiel

Nach wie vor ist Antoine Griezmann (30) ein Spieler des FC Barcelona – und das soll auch so bleiben, sollten die Katalanen ihre Wünsche nicht vollständig erfüllt sehen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, soll der französische Angreifer nur bei einem Angebot abgegeben werden, das zur vollen Zufriedenheit der Blaugrana ausfällt. Große Zugeständnisse soll es nicht geben.

Spaniens Meister Atlético Madrid, der seit Wochen an einer Griezmann-Rückkehr interessiert ist, muss sich strecken und Barça entgegenkommen. Zumindest aber bleiben die Rojiblancos in der Verlosung, was unlängst noch anders klang. An verschiedenen Punkten wie Ausgleichszahlungen und Gehalt schien der Transfer zu scheitern.

Doch noch ist aus Sicht von Atlético nicht aller Tage Abend, das lässt auch Klubpräsident Énrique Cerézo im spanischen Fernsehen bei ‚Tiempo de Juego‘ durchblicken: „Wir schließen nichts aus, aber was ich sagen kann: Griezmann ist nicht einfach zu verpflichten. Es ist ein schwieriger Transfer.“

Koemans Vertrauen

Was im Übrigen für Griezmann gilt, hat sich Barça laut ‚Mundo Deportivo‘ auch im Fall Philippe Coutinho auf die Fahne geschrieben: Unter Wert soll der 29-jährige Brasilianer auf keinen Fall abgegeben werden. Ronald Koeman sehe in beiden Spielern das Potenzial, künftige noch eine wichtige Rolle einzunehmen.