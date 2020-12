Neun Jahre Haft für Robinho | Real-Trio vor offener Zukunft

Robinho verurteilt

Der 100-malige brasilianische Nationalspieler Robinho (36) wurde von einem Mailänder Gericht wegen einer Gruppenvergewaltigung aus dem Jahr 2013 zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt. Ob er eines Tages tatsächlich hinter schwedischen Gardinen sitzen wird, ist offen. Laut ‚Globo Esporte‘ wollen die Anwälte des einstigen Profis von Real Madrid, Manchester City und des AC Mailand in Berufung gehen. Darüber hinaus gilt eine Auslieferung seitens Brasiliens als unwahrscheinlich. Erst im Oktober war Robinho zu Ex-Klub FC Santos gewechselt – nach nur sechs Tagen löste man den Vertrag wegen des laufenden Verfahrens wieder auf.

Real-Trio am Scheideweg

Teils in die Jahre gekommen, aber wie zuletzt beim Champions League-Gruppen-Endspiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) noch immer entscheidend am Mannschaftserfolg beteiligt. Mit Sergio Ramos (34), Luka Modric (35), und Lucas Vázquez (29) hat Real Madrid ein verdientes Trio in seinen Reihen, das nur noch bis zum Saisonende gültige Verträge besitzt. Alle drei können sich eine Verlängerung vorstellen und auch Trainer Zinedine Zidane plant laut ‚as‘ mit ihnen. Ein konkretes Angebot hat bislang aber nur Kapitän Ramos vorliegen.

Zweifel an Conte?

Anders als Real Madrid musste Gruppengegner Inter Mailand unter der Woche die Segel streichen. Als Tabellenletzter blieb den Nerazzurri nicht einmal das Überwintern in der Europa League. Logisch, dass in Italien nun auch Trainer Antonio Conte hinterfragt wird. „Das Einzige, was ihm bleibt, ist der Scudetto“, meint der ‚Quotidiano Sportivo‘, der mit Massimiliano Allegri bereits einen potenziellen Nachfolger ins Gespräch bringt.