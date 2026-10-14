Bericht: Bayern-Star schiebt Frust

Beim 3:3 bei Viking Stavanger am Dienstagabend in der Champions League schöpfte Vincent Kompany sein Wechselkontingent voll aus. Trotzdem nicht zum Einsatz kam Serge Gnabry. Und das schmeckt dem deutschen Nationalspieler naturgemäß gar nicht.

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Die ‚Bild‘ berichtet jedenfalls von „Frust“ bei Gnabry, der als erster Bayern-Star nach der Partie in den Mannschaftsbus gestapft sei. Eigentlich hatte sich der 31-Jährige in Norwegen Einsatzzeit versprochen, da auf seiner Position Jamal Musiala (23) fehlte. Stattdessen durften auf der Zehn je eine Halbzeit lang Lennart Karl (18) und Ismael Saibari (25) ran, die nicht überzeugen konnten.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Gnabry hat eine monatelange Verletzungspause hinter sich. Womöglich schonte ihn Kompany daher auf dem Kunstrasen nahe des Polarkreises. In der laufenden Saison kam Gnabry erst auf zwei Kurzeinsätze für die Bayern und scharrt jetzt mit den Hufen. Am Samstag (18:30 Uhr) empfängt der Rekordmeister RB Leipzig in der Allianz Arena.