Menü Suche
Kommentar 13
Bundesliga

Wildes Gerücht: Last-Minute-Anfrage für Guirassy

Die Leistungen von Serhou Guirassy schwanken in der laufenden Spielzeit. Trotzdem hat Borussia Dortmund angeblich eine Anfrage erreicht.

von Luca Hansen - Quelle: Sercan Hamzaoglu
1 min.
Serhou Guirassy ist bester Laune @Maxppp

Der gestrige Doppelpack beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim dürfte Balsam für die geschundene Seele von Serhou Guirassy gewesen sein. Zwar traf der Stürmer bereits zwölfmal in wettbewerbsübergreifend 30 Spielen, in der laufenden Saison sieht er sich jedoch immer wieder Kritik ausgesetzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Interessenten schreckt dies nicht ab. Laut dem türkischen Journalisten Sercan Hamzaoglu hat Fenerbahce bei Borussia Dortmund bezüglich eines Transfers des 29-Jährigen angefragt. Demnach werden die Konditionen derzeit geprüft. Ein Wechsel sei aber an einen Abgang von Youssef En-Nesyri (28) geknüpft.

Ob Fener überhaupt Chancen auf den Zuschlag hätte, ist aber fraglich. Schließlich steht Guirassy immer noch regelmäßig in der Startelf, ein gleichwertiger Ersatz wäre kurzfristig nicht mehr zu bekommen. Weitere Transfers schloss Sportdirektor Sebastian Kehl ohnehin aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (13)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
BVB
Fenerbahce
Serhou Guirassy

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Serhou Guirassy Serhou Guirassy
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert