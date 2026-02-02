Wildes Gerücht: Last-Minute-Anfrage für Guirassy

Der gestrige Doppelpack beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim dürfte Balsam für die geschundene Seele von Serhou Guirassy gewesen sein. Zwar traf der Stürmer bereits zwölfmal in wettbewerbsübergreifend 30 Spielen, in der laufenden Saison sieht er sich jedoch immer wieder Kritik ausgesetzt.

Einen Interessenten schreckt dies nicht ab. Laut dem türkischen Journalisten Sercan Hamzaoglu hat Fenerbahce bei Borussia Dortmund bezüglich eines Transfers des 29-Jährigen angefragt. Demnach werden die Konditionen derzeit geprüft. Ein Wechsel sei aber an einen Abgang von Youssef En-Nesyri (28) geknüpft.

Ob Fener überhaupt Chancen auf den Zuschlag hätte, ist aber fraglich. Schließlich steht Guirassy immer noch regelmäßig in der Startelf, ein gleichwertiger Ersatz wäre kurzfristig nicht mehr zu bekommen. Weitere Transfers schloss Sportdirektor Sebastian Kehl ohnehin aus.