Brighton verlängert mit Kapitän Dunk

Frohe Kunde für die Anhänger von Brighton & Hove Albion: Wie der Klub mitteilt, unterzeichnet Kapitän Lewis Dunk ein neues Arbeitspapier. Der 28-jährige Innenverteidiger bindet sich langfristig bis 2025 an die Seagulls. Vor wenigen Tagen stand der Engländer Medienberichten zufolge noch unmittelbar vor einem Transfer zum FC Chelsea.

Brighton-Coach Graham Potter ist begeistert: „Wir sind sehr glücklich, ihn zu haben. Ich denke, er ist in seine Rolle als Kapitän hineingewachsen und wird sie in den nächsten Jahren immer besser ausfüllen. Auf dem Spielfeld geht er mit gutem Beispiel voran, und auch sonst ist er ein guter Junge - es ist eine Freude, mit ihm zu arbeiten.“

