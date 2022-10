Guardiola schiebt Vertragsfrage auf

Pep Guardiola will sich noch nicht mit seinem im Sommer auslaufenden Vertrag beschäftigen. Manchester Citys Chefcoach betonte in einer Medienrunde vor der Partie beim FC Liverpool am Sonntag (17:30 Uhr), dass er „nicht eine Sekunde darüber nachdenke.“

Der Fokus gelte dem eng getakteten Spielplan: „Wir haben noch zwei oder drei Wochen bis zur Weltmeisterschaft, das ist eine wichtige Zeit. Danach haben wir viel Zeit, um darüber zu reden.“ Guardiola coacht die Skyblues seit 2016. Der 51-Jährige fuhr seitdem unter anderem vier Meistertitel ein, der große Traum vom Gewinn der Champions League wurde noch nicht erfüllt.