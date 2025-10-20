Kreuzbandriss bei RB-Talent

Bundesligist RB Leipzig muss für lange Zeit auf Top-Talent Viggo Gebel verzichten. Der 17-Jährige hat sich beim Spiel mit der U19 gegen den Halleschen FC einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Damit wird er den Sachsen viele Monate nicht zur Verfügung stehen.

In der vergangenen Saison war Gebel zu vier Kurzeinsätzen bei den Profis gekommen. In dieser Spielzeit verzichtete Ole Werner bislang auf den U18-Nationalspieler, der offensiv auf nahezu allen Positionen agieren kann. Vertraglich ist Gebel bis 2028 an RB gebunden.