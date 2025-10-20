Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Kreuzbandriss bei RB-Talent

von Dominik Sandler - Quelle: rbleipzig.com
1 min.
Viggo Gebel schaut in die Kamera @Maxppp

Bundesligist RB Leipzig muss für lange Zeit auf Top-Talent Viggo Gebel verzichten. Der 17-Jährige hat sich beim Spiel mit der U19 gegen den Halleschen FC einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Damit wird er den Sachsen viele Monate nicht zur Verfügung stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter
RB Leipzig
Bittere Nachricht für Viggo #Gebel

Der 17-jährige Mittelfeldspieler hat sich am Samstag im #U19-Spiel gegen den Halleschen FC einen Riss des vorderen Kreuzbands im rechten Knie zugezogen.

Wir wünschen dir eine schnelle Genesung, Viggo! 🫶
Bei X ansehen

In der vergangenen Saison war Gebel zu vier Kurzeinsätzen bei den Profis gekommen. In dieser Spielzeit verzichtete Ole Werner bislang auf den U18-Nationalspieler, der offensiv auf nahezu allen Positionen agieren kann. Vertraglich ist Gebel bis 2028 an RB gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Viggo Gebel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Viggo Gebel Viggo Gebel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert