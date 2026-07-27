22 Millionen: Ajax holt neuen Stürmer

Ajax Amsterdam steht vor der Verpflichtung von Tolu Arokodare (25). Laut Fabrizio Romano leihen die Niederländer den Mittelstürmer inklusive 22-Millionen-Kaufoption von Premier League-Absteiger Wolverhampton Wanderers aus.

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Der Nigerianer war erst im vergangenen Sommer für 26 Millionen vom KRC Genk zu den Wolves gewechselt. In 38 Einsätzen erzielte er sechs Tore.