Schnäppchen-Verteidiger für Lautern?

Auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive blickt der 1. FC Kaiserslautern eine Etage tiefer. Informationen der ‚Bild‘ zufolge bekunden die Roten Teufel Interesse an Lasse Wilhelm (23) von Drittligist 1. FC Saarbrücken.

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Der Vertrag des 1,88 Meter großen Innnenverteidigers läuft im Sommer aus, ein Wechsel könnte dementsprechend ablösefrei über die Bühne gehen. Beim enttäuschenden Tabellen-16. aus dem Saarland sticht Wilhelm positiv hervor, in 33 von 34 Drittligaspielen stand das frühere Mainzer Talent in der Startelf.