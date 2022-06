Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

An der Säbener Straße präsentierte man am vergangenen Montag Neuverpflichtung Ryan Gravenberch (20) von Ajax Amsterdam. Das niederländische Mittelfeldtalent kostet die Bayern eine Ablösesumme von 18,5 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Boni über 5,5 Millionen Euro. Ajax sicherte sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung von 7,5 Prozent.

Borussia Dortmund

Ein Transfer von David Raum (24) von der TSG Hoffenheim zum BVB gestaltet sich äußerst schwierig. Laut dem ‚kicker‘ greift eine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro im Vertrag des Linksverteidigers erst im nächsten Sommer. So sitzen die Sinsheimer am längeren Hebel, gefordert werden rund 40 Millionen Euro, heißt es weiter.

Bayer Leverkusen

Lucas Alario bekräftigt gegenüber ‚ESPN‘, dass er vorhat, „in Europa zu bleiben“. Eine Rückkehr zu River Plate schließt der argentinische Stürmer somit vorerst aus. Ein Verbleib in Deutschland steht dagegen noch im Raum: Laut ‚Bild‘ schielt Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt auf den 29-Jährigen.

RB Leipzig

Xaver Schlager (24) wird in Zukunft für RB Leipzig auflaufen. Der Österreicher hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Zwölf Millionen Euro kostet der laufstarke Sechser vom VfL Wolfsburg. Für die Sachsen könnte es ein Vorgriff für einen möglichen Abgang von Konrad Laimer (25) sein, der mit einem Transfer zum FC Bayern kokettiert.

+++ Transfer fix +++



RB Leipzig verpflichtet Xaver #Schlager vom @VfL_Wolfsburg 🤝



Der 24-Jährige unterschreibt bis 2⃣0⃣2⃣6⃣✍️



— RB Leipzig (@RBLeipzig) June 17, 2022

SC Freiburg

Die Breisgauer könnten für Martin Erlic (24) von US Sassuolo ordentlich Geld in die Hand nehmen. Laut einem Bericht des Fachportals ‚Tuttomercatoweb.com‘ bietet Freiburg zehn Millionen Euro für den kroatischen Innenverteidiger. Angeblich wurde Erlic schon in Freiburg gesichtet.

1. FC Köln

Steffen Tigges (23) kommt von Borussia Dortmund und stürmt fortan für die Geißböcke. Für den Angreifer fließen rund zwei bis drei Millionen Euro in die BVB-Kasse. In Dortmund musste sich der großgewachsene Torjäger hinter Erling Haaland anstellen. In Köln will sich Tigges nun regelmäßiger beweisen.

Hey, Tigginator! 👋



Der #effzeh hat Steffen Tigges von Borussia Dortmund verpflichtet. Der Stürmer erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.



— 1. FC Köln (@fckoeln) June 14, 2022

Mainz 05

Mainz droht der Abgang von Kapitän Moussa Niakhaté. ‚Sky Sports‘ zufolge hat Premier League-Aufsteiger Nottingham Forrest angeklopft und auch schon erste Gespräche mit dem Abwehrspieler geführt. Der Vertrag des 26-jährigen Franzosen läuft noch bis 2023.

TSG Hoffenheim

Läuft ein italienischer Shootingstar bald in der Bundesliga auf? Angreifer Wilfried Gnonto (18) hat es Hoffenheim angetan. Verhandlungen zwischen den Klubs sind bereits im Gang, berichtet Transferexperte Gianluca Di Marzio.

Borussia M’gladbach

Die Borussia schielt in die Talentschmiede von Paris St. Germain. Nach FT-Infos zählt Gladbach zu den zahlreichen Anwärtern auf eine Verpflichtung Linksaußen Djeidi Gassama (18).

Eintracht Frankfurt

Der Europa League-Sieger verleiht zwei Talente. Stürmer Ragnar Ache (23) soll in Fürth Spielpraxis sammeln, für Mittelfeldtalent Antonio Foti (18) geht es nach Hannover.

ℹ️ Ragnar Ache wird nach Fürth verliehen.

Der Angreifer schließt sich der Spielvereinigung für ein Jahr an.



— Europa League Sieger 2022 (@Eintracht) June 14, 2022

VfL Wolfsburg

Die Wölfe zeigen Interesse an Innenverteidiger Jordan Torunarigha (24). Laut ‚Sky‘ stellt sich Hertha BSC eine Ablöse in Höhe von fünf Millionen Euro vor.

VfL Bochum

Milos Pantovic (25) kehrt dem Revierklub nach vier Jahren den Rücken. Der ablösefreie Offensivspieler unterschreibt beim Ligarivalen Union Berlin. Auch Robert Tesche (35, VfL Osnabrück) und Tjark Ernst (19, Hertha BSC) verlassen den VfL.

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) June 13, 2022

FC Augsburg

Jan Moravek (32) und Alfred Finnbogason (33) verlassen die Fuggerstädter nach jeweils über 100 Einsätzen. Die auslaufenden Verträge der Routiniers werden nicht verlängert.

Entscheidung getroffen: Die auslaufenden Verträge von @A_Finnbogason und Jan Morávek werden nicht verlängert. Der #FCA hat mit den Spielern eine zeitnahe Verabschiedung in der WWK ARENA besprochen!



— FC Augsburg (@FCAugsburg) June 15, 2022

VfB Stuttgart

Die Schwaben beschäftigen sich mit Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee (21). In München will man laut ‚Sport Bild‘ aber zunächst abwarten, wie es mit dem wechselwilligen Robert Lewandowski (33) weitergeht.

Hertha BSC

Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny (25) wechselt nach Berlin. Der Ex-Schalker kommt ablösefrei vom FC Everton und unterschreibt in der Hauptstadt einen Vertrag bis 2025.

FC Schalke

Der Aufsteiger rüstet auf der Torhüter-Position nach. Alexander Schwolow (30) kommt per Leihe von Hertha BSC nach Gelsenkirchen.

Ein weiterer Neuzugang ist fix: Alexander #Schwolow wechselt bis zum Ende der Saison 2022/2023 auf Leihbasis von @HerthaBSC zum #S04 🔄



— FC Schalke 04 (@s04) June 15, 2022

Werder Bremen

Jan-Niklas Beste verlässt die Weser. Bei Zweitligist 1. FC Heidenheim unterschreibt der 23-jährige Außenbahnspieler einen Vertrag bis 2025.