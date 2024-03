35 Millionen: Bundesliga-Spitze wirbt um El Khannouss

Mit nur 19 Jahren ist Bilal El Khannouss schon der Strippenzieher im offensiven Mittelfeld vom KRC Genk. Die belgische Liga steht natürlich auch bei deutschen Klubs genau unter Beobachtung – und bei El Khannouss haben auch schon die größten Adressen angebissen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ haben neben RB Leipzig auch Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund das Juwel auf dem Zettel. El Khannouss liebäugelte zuletzt schon mit der Bundesliga, sagte vor einigen Wochen: „Die deutsche Bundesliga ist zum Beispiel eine Liga, in der viele Spieler vorangekommen sind. Da denke ich speziell an Spieler wie Kevin De Bruyne und Jude Bellingham.“

Lese-Tipp

BVB: Neuer Plan mit Sancho | Tendenz bei Reus

Nun könnte sich die Gelegenheit für einen Wechsel ergeben. Problem: Sein Vertrag in Genk läuft noch bis 2027. Die Ablöseforderung soll bei stolzen 35 Millionen Euro liegen. Auch andere Topklubs wie Galatasaray, Benfica Lissabon, Atlético Madrid, die AS Rom und Olympique Marseille sollen Interesse am zehnfachen marokkanischen Nationalspieler haben.