Im Winter: Arrey-Mbi in die Bundesliga?

Bright Arrey-Mbi könnte es im Wintertransferfenster zurück nach Deutschland verschlagen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 22-jährige Innenverteidiger Anfragen aus der Bundesliga, Gespräche laufen. Namen interessierter Klubs nennt der TV-Sender nicht.

Arrey-Mbi stammt aus der Jugend des FC Bayern, schaffte seinen Profidurchbruch bei Hannover 96 in der zweiten Liga und spielt seit Sommer 2024 für den SC Braga. Sein Vertrag dort ist noch bis 2029 datiert und beinhaltet eine Ausstiegsklausel über 50 Millionen Euro.

Klar ist: So viel müsste ein Käufer im Winter beileibe nicht auf den Tisch legen, denn Arrey-Mbi ist kein absoluter Stammspieler in Portugal, pendelt immer wieder mal zwischen Bank und Startelf. Entsprechend kann er sich eine Luftveränderung gut vorstellen.

Starke U21-EM

Was in ihm steckt, zeigte der physisch starke Linksfuß im Sommer bei der U21-EM. Mit der DFB-Auswahl wurde Arrey-Mbi Vize-Europameister und von der UEFA ins Team des Turniers gewählt. Anschließend bemühte sich West Ham United um ihn, ein Transfer scheiterte aber.