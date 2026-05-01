Real-Gerüchte: Mourinho bezieht Stellung

José Mourinho hat sich zu den Gerüchten geäußert, dass Real Madrid ihn für die kommende Saison verpflichten wolle. Auf einer Pressekonferenz sagte der Trainer von Benfica Lissabon: „Niemand von Real Madrid hat mit mir gesprochen, das kann ich garantieren. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe Ihrem Kollegen bereits gesagt: Was Real Madrid angeht, kann ich nichts sagen, und was Benfica angeht, kennen Sie die Situation. Ich habe noch ein Jahr Vertrag bei Benfica, und das ist alles.“

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Mehrere Medien hatten übereinstimmend berichtet, dass vor allem Real-Präsident Florentino Pérez Fan des 63-Jährigen ist und ihn gerne wieder als Trainer der Königlichen sehen würde. Auch über Gespräche zwischen Pérez und Mourinho wurde spekuliert. Zumindest das weist The Special One zurück.