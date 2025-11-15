Absage an Wolfsburg: Parrott trotzdem in die Bundesliga?

Im vergangenen Sommer hätte Troy Parrott in der Bundesliga landen können. Der irische Nationalspieler lehnte die Offerte des VfL Wolfsburg aber ab und entschied sich für einen Verbleib bei AZ Alkmaar in den Niederlanden, berichtet ‚The 42‘. Die Niedersachsen hatten dem Bericht zufolge 18 Millionen Euro Ablöse für den heute 23-Jährigen geboten.

In der laufenden Saison zeigt die Formkurve bei Parrott steil nach oben. Sechs Tore in sieben Eredivisie-Partien, sieben Tore in fünf Qualifikationsspielen für die Conference League und ein Doppelpack beim 2:0-Erfolg der Iren gegen Portugal vor zwei Tagen sprechen eine eindeutige Sprache.

Ein Plan für 2026 liegt dem Bericht zufolge auch schon in der Schublade. Es soll zu einem Topklub nach Frankreich, Spanien, Italien oder Portugal gehen. Auch ein Engagement in der Bundesliga ist noch nicht vom Tisch.

Freiburg war auch ein Thema

Vor seine Unterschrift in Alkmaar wurde Parrott auch mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht. Inzwischen dürfte die Ablöse des 1,85 Meter großen Rechtsfußes in einer Kategorie liegen, die weder für Wolfsburg noch für Freiburg leicht zu bewerkstelligen ist.

Vielleicht hat sich der Neuner inzwischen aber auch in den Fokus größerer Vereine gespielt, die in der Lage sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Bis 2029 ist Parrott vertraglich an AZ gebunden, am längeren Hebel sitzen deshalb definitiv die Niederländer.