Glasner-Nachfolge: Eintracht kontaktiert Jaissle

Eintracht Frankfurt will sich nicht von der Zukunftsentscheidung seines Trainers Oliver Glasner abhängig machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Bundesligist mit Matthias Jaissle eine Alternative im Blick. Demnach gab es bereits Gespräche mit dem Coach von RB Salzburg, der offen für ein Engagement bei der SGE sei.

Jaissle ist noch bis 2025 an den österreichischen Serienmeister gebunden. Im Sommer 2024 kann er den Klub für eine festgeschriebene Ablöse im niedrigen einstelligen Millionenbereich verlassen. Möglich ist aber auch, dass der 35-jährige Deutsche schon in diesem Sommer in Frankfurt anheuert.

Das liegt ganz daran, ob Glasner das Verlängerungsangebot um zwei Jahre bis 2026 annimmt. Der Österreicher liebäugelt mit der Premier League. Sein Zögern mit der Unterschrift wird laut ‚Sky‘ klubintern kritisch beäugt. Die vorliegende Offerte soll nicht nachgebessert werden.