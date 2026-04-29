Hakimi fehlt im Bayern-Rückspiel

Paris St. Germain muss im Champions League-Halbfinalrückspiel gegen den FC Bayern in einer Woche ohne Achraf Hakimi auskommen. Laut ‚RMC‘ ist mittlerweile klar, dass die im gestrigen Hinspiel (5:4) erlittene Oberschenkelverletzung den Rechtsverteidiger zum Zuschauen verdammt. In einem möglichen Finale könne er aber wahrscheinlich wieder mitwirken.

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Update (19:26 Uhr): Mittlerweile hat PSG bestätigt, dass Hakimi „einige Wochen“ ausfallen wird.

Im Bayern-Rückspiel wird vorausslichtlich Warren Zaïre-Emery (20) den Platz von Hakimi einnehmen. Entwarnung gibt es derweil bei Linksverteidiger Nuno Mendes (23), der in der 84. Minute ausgewechselt wurde, nach aktuellem Stand aber einsatzbereit sein wird.