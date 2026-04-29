Hakimi fehlt im Bayern-Rückspiel
Paris St. Germain muss im Champions League-Halbfinalrückspiel gegen den FC Bayern in einer Woche ohne Achraf Hakimi auskommen. Laut ‚RMC‘ ist mittlerweile klar, dass die im gestrigen Hinspiel (5:4) erlittene Oberschenkelverletzung den Rechtsverteidiger zum Zuschauen verdammt. In einem möglichen Finale könne er aber wahrscheinlich wieder mitwirken.
Update (19:26 Uhr): Mittlerweile hat PSG bestätigt, dass Hakimi „einige Wochen“ ausfallen wird.
Im Bayern-Rückspiel wird vorausslichtlich Warren Zaïre-Emery (20) den Platz von Hakimi einnehmen. Entwarnung gibt es derweil bei Linksverteidiger Nuno Mendes (23), der in der 84. Minute ausgewechselt wurde, nach aktuellem Stand aber einsatzbereit sein wird.
Weitere Infos
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden